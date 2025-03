Cautionnement record : Tahirou Sarr engage 400 milliards sur la table Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Tahirou Sarr/ Serigne Ndong Tahirou Sarr a été convoqué ce vendredi 28 février au Pool judiciaire financier (PJF) pour une audition concernant l’affaire des transactions suspectes de 125 milliards de francs CFA révélées par la Centif. Si le procureur suit son réquisitoire, le juge pourrait ordonner son placement sous mandat de dépôt. Afin […] Sénégal Atlanticactu/ Tahirou Sarr/ Serigne Ndong Tahirou Sarr a été convoqué ce vendredi 28 février au Pool judiciaire financier (PJF) pour une audition concernant l’affaire des transactions suspectes de 125 milliards de francs CFA révélées par la Centif. Si le procureur suit son réquisitoire, le juge pourrait ordonner son placement sous mandat de dépôt. Afin d’éviter l’emprisonnement, l’homme d’affaires a proposé un cautionnement supérieur à 400 milliards de francs CFA. Dans le cadre de l’affaire où Farba Ngom est l’accusé principal, Sarr a offert un chèque de 11 milliards et deux titres fonciers (d’une valeur de 1 et 12 milliards). En ce qui concerne la procédure dans laquelle il est directement impliqué (91,6 milliards), il propose un titre foncier de 394 milliards à Mbane, selon Seneweb, qui cite Libération. Il reste à savoir si cette offre sera acceptée, contrairement à celle de Farba Ngom, dont le cautionnement de 34 milliards a été rejeté, entraînant son placement sous mandat de dépôt le jeudi 27 février. Ce dernier est accusé d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux.



Source : Source : https://atlanticactu.com/cautionnement-record-tahi...

