Ce 26 octobre 2019: c'est l'anniversaire de Hillary Diane Clinton

Elle est première dame des États-Unis de 1993 à 2001, en tant qu'épouse du 42e président des États-Unis, Bill Clinton. elle occupe ensuite un siège de sénatrice pour l'État de New York au Congrès des États-Unis.



De 2001 à 2009, elle a voté en faveur des interventions militaires américaines en Afghanistan et en Irak. Candidate et favorite aux primaires présidentielles démocrates de 2008, elle a été battue par Barack Obama . En 2009, après l'élection de celui-ci à la Maison-Blanche, Hillary est nommée secrétaire d'État, fonction qu'elle occupe jusqu'en 2013.



À nouveau candidate à la présidence à l'élection de 2016, elle remporte les primaires démocrates face au sénateur du Vermont Bernie Sanders, devenant ainsi la première femme candidate de l'un des deux grands partis américains pour le poste de président des États-Unis. Longtemps donnée gagnante dans les sondages et bien que majoritaire en nombre de voix, elle échoue au collège électoral, par 227 grands électeurs, contre 304 pour le candidat du Parti républicain, Donald Trump.