Ce n’était pas la femme de Mame Mbaye Niang sur les photos intimes publiées par Leuk Daour

Dans son édition d’hier, le quotidien « L’As » a parlé de

photos intimes de la femme du chef de cabinet du chef de

l’Etat, Mame Mbaye Niang, en faisant le compte-rendu du

procès de Abdel Kader Bâ poursuivi pour associations de

malfaiteurs, extorsion de fonds, collecte de données à

caractère personnel et complicité.

En réalité, il s’agit d’une méprise. L’avocate de Mme Niang

née Thiamel Ndiadie, Me Ramatoulaye Ba Bathily, a joint au

téléphone «L’As», pour préciser que les photos intimes dont

on a fait état, concernent un autre prévenu.

L’avocate estime qu’il n’y a jamais eu des photos intimes

publiées de la femme de Mame Mbaye Niang sur la toile. Me

Ba Bathimy ajoute que sa cliente n’a jamais eu des photos

nues retrouvées sur le net.

En effet, dit-elle, Kocc Barma avait posté sur sa page «tey dé

leukdaour diapna kania bou mak suivez l’affaire sur son

snapp@ leukdawour bou ko kaine raté».



Selon Me Bâ, ce texte a été accompagné d’une photo où

l’épouse de Mame Mbaye Niang portait un ensemble tailleur

de couleur rose. «A part cette photo, il n’en y a pas eu

d’autres. Même la photo où une dame était assise sur des

liasses d’argent, n’était pas elle. Les photos intimes dont on



parle, sont celles de Mamadou Lamine Dieng, l’autre partie

civile», précise l’avocate.

«L’As» présente ses excuses à Thiamel Ndiadie Niang et aux

lecteurs.

