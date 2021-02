Ce que l'on sait du fils de Serigne Mansour Sy rappelé à Dieu...Feu Serigne Moustapha Sy Diamil, beau fils de Sokhna Oumou Salama Tall, sera inhumé à Tivaouane...

Le coronavirus Covid-19 s'est propagé sur tous les continents, sauf l'Antarctique (ndlr: l'Antarctique est un des continents de la Terre. Il est principalement recouvert de glace appelée inlandsis. C'est le continent le plus froid et en conséquence, il accueille une faune et une flore peu abondantes).

Le nombre de contaminés du coronavirus grandit de jour en jour. Bien évidemment, une propagation aussi rapide de l'infection fait peur à tout le monde car cette tenace pandémie n'épargne personne: riches, pauvres, religieux...

Bref, le commun des mortels peut choper le virus.



Dakarposte est en mesure de révéler que Serigne Moustapha Djamil Sy, fils du regretté Khalife des Tidianes Serigne Mansour Sy Borom Daradji a finalement succombé du covid-19.



Ce beau fils de l'illustre Oumou Salamata Tall, réputé "généreux, pieux et discret" a quitté ce monde futile et périssable ce jeudi aux environs de 20h à l'hôpital Principal de Dakar.



Aux dernières nouvelles, Serigne Moustapha Djamil Sy sera inhumé ce vendredi à Tivaouane.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses sincères condoléances à sa fratrie religieuse éplorée, à sa femme Khady Datt, bref à toute la Oumah Islamique.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste! "Allah y rahmou, Allah yrahmou " (ndlr: " Que dieu lui pardonne et le bénisse ! ")

Source : https://www.dakarposte.com/Ce-que-l-on-sait-du-fil...