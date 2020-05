Accueil Envoyer Partager sur facebook Ce que nous savons de Derek Chauvin et Tou Thao, deux des officiers capturés sur bande magnétique à la mort de George Floyd Rédigé par Hacker Fofana le 27 Mai 2020 à 21:04 L'officier de police de Minneapolis montré sur une vidéo à genoux sur le cou de George Floyd alors que Floyd implorait de l'aide, ainsi qu'un autre officier qui était là et qui regardait, ont tous deux été impliqués dans des incidents de recours à la force au cours de leur carrière.



L'officier Derek Chauvin a été identifié comme l'officier épinglant Floyd dans la vidéo désormais virale, qui montre Floyd disant qu'il ne peut pas respirer à plusieurs reprises avant de perdre connaissance. Floyd est décédé plus tard. Quatre officiers sur les lieux ont été licenciés. Ils n'ont pas encore été officiellement identifiés par les responsables du département.

Chauvin, 44 ans, est un vétéran du département de 19 ans. Les archives du département et les comptes rendus d'actualités montrent qu'il a été impliqué dans plusieurs fusillades impliquant la police au cours de sa carrière.



En 2008, Chauvin a tiré et blessé Ira Latrell Toles lors d'un appel d'agression domestique. Selon un article de Pioneer Press de 2011 , Chauvin et d'autres officiers se sont présentés dans un appartement du sud de Minneapolis juste avant 2 heures du matin. Toles a attrapé le pistolet d'un officier et Chauvin lui a tiré dans l'abdomen.



En 2006, Chauvin et cinq autres personnes ont répondu à un coup de couteau. Après que Wayne Reyes, 42 ans, aurait tiré un fusil de chasse sur les policiers, l'un des policiers a tiré et tué Reyes, selon un rapport intitulé "Stolen Lives" de Communities United Against Police Brutality, un organisme de surveillance de la police à but non lucratif basé à Minneapolis.



L'autre officier identifié dans la vidéo est Tou Thao. Selon une déposition qu'il a donnée dans un procès en 2017, Thao a commencé avec le département en tant qu'officier de service communautaire. Il est passé par l'académie en 2009. Il a été mis à pied pendant deux ans et est retourné au département en 2012.

En 2017, Lamar Ferguson a poursuivi Thao et un autre officier, Robert Thunder, pour usage excessif de la force. Selon le procès, Ferguson et une femme enceinte de huit mois rentraient chez eux lorsque Thao et Thunder se sont arrêtés et les ont fouillés sans motif. Les officiers ont menotté Ferguson et Thao l'a jeté au sol et a commencé à le frapper, tandis que Thunder lui a donné des coups de pied, selon les allégations.



Les officiers ont emmené Ferguson à l'hôpital pour des soins médicaux. Par la suite, ils ont escorté Ferguson en prison vêtu uniquement de ses sous-vêtements et de son tee-shirt, rejetant les demandes du personnel de l'hôpital de lui permettre de s'habiller entièrement, selon la plainte.



Dans une déposition, Thao a déclaré avoir arrêté Ferguson en raison d'un mandat d'arrêt en cours. Il a dit qu'il n'avait frappé Ferguson qu'après qu'une des mains de Ferguson se soit glissée hors des menottes.



"Il essaie de se retirer", a déclaré Thao dans la déposition. «Et il met ses mains sur moi et essaie de me donner un bras raide de manière à essayer de me sortir de lui. Après - à ce stade, il résiste activement à l'arrestation. Il - donc je n'avais pas d'autre choix que de le frapper. Je l'ai frappé au visage. Cela le fait s'arrêter un peu, ce qui donne à l'agent Thunder le temps de revenir et d'aider. »



L'affaire a été réglée à l'amiable pour 25 000 $, selon Seth Leventhal, l'un des avocats de Ferguson.

