Ce que vous devez savoir pour conserver les vaccins au réfrigérateur

Comment ranger les vaccins dans un réfrigérateur



Chaque année, des millions de personnes reçoivent des vaccins pour renforcer leur immunité et augmenter leur résistance aux maladies infectieuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'immunisation est un outil éprouvé pour contrôler les maladies infectieuses mortelles qui tuent près de 3 millions de personnes chaque année. C'est l'un des investissements les plus rentables pour protéger la santé des populations vulnérables.











Les vaccins contiennent des antigènes similaires à ceux de virus comme la varicelle, la rougeole et les oreillons. Par exemple, un vaccin contre la grippe peut contenir du matériel génétique provenant de souches spécifiques. Leurs antigènes sont faibles ou morts, de sorte qu'ils ne provoquent pas de maladie, contrairement aux virus vivants. Pourtant, ils sont suffisamment puissants pour déclencher une réponse du système immunitaire qui produit des anticorps.



Les Centres de prévention des maladies Control affirment que les taux de maladies évitables par la vaccination ont diminué, principalement grâce à un stockage et une manipulation appropriés. Les erreurs de stockage et de manipulation peuvent coûter du temps et de l'argent aux prestataires de soins de santé. Ces erreurs entraînent une perte de confiance des patients, un gaspillage de doses et une revaccination parce que des doses répétées sont nécessaires.



Dans ce guide, vous apprendrez comment stocker et réfrigérer correctement les vaccins que vous utilisez dans vos établissements de soins.



Sélection des unités de réfrigération pour le stockage des vaccins

Un médecin partenaire doit être directement impliqué avec le membre du personnel clinique responsable de la manipulation des vaccins. Lors du stockage des vaccins, ne choisissez que les unités recommandées par le CDC afin d'éviter des pertes de vaccins coûteuses ou l'utilisation de vaccins compromis. L'agence fédérale recommande des unités de réfrigération et de congélation médicales autonomes et indépendantes. Elles doivent être conçues pour stocker les vaccins.



Les unités de réfrigération médicale disponibles sur le marché comprennent des unités compactes, de comptoir, sous le comptoir et de qualité pharmaceutique. Des études de recherche ont montré que les unités autonomes maintiennent mieux les températures requises que les unités combinées de congélation/réfrigération domestiques.



Si un établissement médical utilise actuellement une unité combinée, veuillez suivre ces suggestions. Ces protocoles s'appliquent à la fois au stockage temporaire et à long terme.



N'utilisez la zone du réfrigérateur que pour le stockage des vaccins.



Utilisez un congélateur autonome pour les vaccins congelés.



Les réfrigérateurs et les congélateurs doivent maintenir la plage de température requise tout au long de l'année.



Il doit s'agir d'une unité de stockage dédiée aux produits biologiques.



Les réfrigérateurs et les congélateurs médicaux doivent être suffisamment grands pour contenir un approvisionnement d'un an dont le fournisseur a besoin au moment le plus chargé (généralement la saison de la grippe).



Il ne doit pas y avoir d'encombrement de flacons à l'intérieur du réfrigérateur.



Il doit y avoir suffisamment de place pour stocker les bouteilles d'eau dans le réfrigérateur (ou les bouteilles d'eau congelées dans le congélateur). Ces récipients stabiliseront la température et la maintiendront plus longtemps en cas de panne de courant.



Si votre congélateur médical est un modèle autonome, vous devez le dégivrer régulièrement. Lors du dégivrage de cette unité de stockage, assurez-vous qu'une autre unité disponible (avec le réglage de température approprié) est prête à accueillir temporairement vos flacons. Les établissements qui stockent des vaccins congelés peuvent utiliser leur préférence entre les unités qui utilisent des cycles de dégivrage sans gel ou de dégivrage automatique.



Circulation d'air adéquate pour les unités de réfrigération médicale

Une bonne circulation de l'air contribuera au bon fonctionnement de votre réfrigérateur médical. Pour l'améliorer, placez les unités de stockage dans des pièces bien ventilées et suffisamment spacieuses sur les côtés. Il doit y avoir un espace libre d'au moins quatre pouces. Assurez-vous que des débris ne bloquent pas le couvercle du compartiment moteur. Le réfrigérateur doit être de niveau et tenir fermement avec un ou deux pouces entre son fond et le sol.



Réfrigérateurs et congélateurs médicaux interdits

Le CDC interdit le stockage des vaccins dans les dortoirs, les bars ou les unités combinées réfrigérateur/congélateur en toutes circonstances, même temporairement.



Des températures inadéquates peuvent compromettre les vaccins

Les fabricants doivent stocker correctement les vaccins lorsqu'ils les produisent. En outre, les prestataires de soins de santé doivent les stocker dans la fourchette recommandée, sous peine de perdre leur efficacité.



La plage de température idéale pour la plupart des vaccins se situe entre 36° F et 46° F (ou entre 2° C et 8° C).



Les réfrigérateurs médicaux doivent maintenir une température moyenne de 5 °C (40 °F). Signalez immédiatement à un directeur les températures hors plage afin d'éviter que les doses ne deviennent inefficaces.



Les congélateurs doivent rester entre -58° F et +5° F (ou -50° C et -15° C)



Les températures hors limites peuvent affecter l'efficacité des vaccins. Plusieurs événements peuvent compromettre leur qualité. Il peut s'agir des situations suivantes :



Un professionnel de la santé laisse un vaccin sur un comptoir.



Stockage de vaccins à une température inappropriée en raison de pannes de l'appareil.



L'unité de stockage cesse temporairement de fonctionner en raison d'une panne de courant.



Le surpeuplement provoque des fluctuations de température à l'intérieur de l'unité.



La température à l'intérieur du réfrigérateur augmente parce que les membres du personnel l'ouvrent trop souvent.



Les établissements médicaux ne doivent pas utiliser de vaccins compromis sur les patients. Le protocole après ces événements sera différent selon la loi de l'État et la loi fédérale. Contactez votre service de santé et le fabricant de vaccins pour connaître les directives à suivre. Ne jetez pas les vaccins, à moins qu'un responsable de l'immunisation ou le fabricant ne l'ordonne. Indiquez-leur la durée totale pendant laquelle la température du réfrigérateur était hors de la plage autorisée.



Les fournisseurs ne doivent jamais congeler les vaccins réfrigérés. La seule exception à cette règle est le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), qui peut être réfrigéré ou congelé.



Surveillance de la température

Le CDC recommande d'examiner et d'enregistrer les températures dans les unités de réfrigération et de congélation au moins deux fois par jour, une fois le matin et avant de partir en fin de journée. Cette meilleure pratique s'applique à toutes les unités de stockage de vaccins, qu'il y ait ou non des dispositifs qui enregistrent continuellement les températures comme un enregistreur de données numériques ou une alarme de température.



Température Min/Max - Enregistrez les températures les plus froides et les plus chaudes dans le réfrigérateur depuis que le thermomètre a été réinitialisé. Si l'appareil n'affiche pas la température min/max, vérifiez et enregistrez la température actuelle au moins 2 fois (au début et à la fin de chaque journée de travail). Laissez l'espace vide si les températures min/max n'ont pas été enregistrées.



Réinitialisation - Appuyez sur ce bouton après avoir enregistré les températures minimale et maximale.



Enregistrer la température actuelle - Après avoir accédé aux vaccins, enregistrez la température du réfrigérateur à chaque fois.



Dispositifs de surveillance de la température

Les vaccins doivent rester dans une fourchette critique pour rester viables. La surveillance de la température est une étape cruciale qui garantit que les vaccins restent sûrs et efficaces lorsqu'ils sont utilisés.



Les fournisseurs doivent suivre les températures à l'aide d'un enregistreur de données numériques calibré, accompagné d'un certificat de test de calibrage valide et à jour (également appelé rapport de calibrage). Ce certificat informe les utilisateurs du niveau de précision du dispositif de surveillance de la température par rapport à une norme reconnue. Le CDC exige que les fournisseurs qui reçoivent des vaccins VFC (ou ceux achetés avec des fonds publics) utilisent des dispositifs de surveillance de la température calibrés.



Avec le temps, la précision des dispositifs diminue en raison de leur utilisation. Les systèmes doivent être soumis à des tests de calibrage périodiques tous les un à deux ans à partir de leur date de test précédente. Les normes doivent être conformes à celles qui figurent dans le kit de stockage et de manipulation des vaccins du CDC. Remplacez immédiatement le dispositif si les tests de calibrage indiquent que le dispositif n'est plus précis.



Dispositifs de surveillance de la température recommandés

Utilisez des enregistreurs de données numériques pour vous assurer que votre réfrigérateur médical maintient la bonne plage de température. Ces appareils doivent être équipés d'un écran numérique facile à lire qui indique la température des vaccins plutôt que la température de l'air de l'appareil. Ils doivent également être équipés d'alarmes pour les températures hors plage et avoir une précision de température minimale et maximale actuelle de +/-1° F (+/-,5° C). En outre, les unités doivent avoir des intervalles d'enregistrement programmables par l'utilisateur, des indicateurs de batterie faible et des mémoires qui stockent au moins 4000 lectures.



Les installations doivent disposer d'un enregistreur de données numériques de secours pour chaque unité de stockage. Former tout le personnel à la reconnaissance, au réglage, à la lecture et à l'analyse des données de l'enregistreur de données.



Placement des moniteurs de température

L'emplacement du dispositif de surveillance de la température est important, tout comme le type d'appareil utilisé. Placez la sonde tamponnée avec les vaccins. Elle doit se trouver dans l'unité centrale du stockage, loin des murs, des plafonds, des bouches de refroidissement, des portes, des sols et de sa zone arrière. Laissez la température du réfrigérateur médical se stabiliser avant de stocker les vaccins.



Formation du personnel

Dans votre établissement de santé, un coordinateur de vaccins doit régulièrement surveiller les températures de votre unité de réfrigération médicale. Les contrôles de routine doivent avoir lieu deux fois par jour. Enregistrez toutes les températures sur un registre de relevés.

Lors des inspections quotidiennes, le coordinateur doit vérifier le bon fonctionnement de l'unité. Le coordinateur doit procéder à une rotation des stocks afin que les vaccins (les plus proches de leur date d'expiration) soient utilisés en premier.



Le coordinateur des vaccins doit retirer les vaccins et diluants périmés du stockage. Cette étape permettra d'éviter qu'ils ne soient utilisés sur les patients. Il doit informer l'administrateur de toute fluctuation potentielle de température qui pourrait endommager les vaccins et superviser le transport des vaccins dans les règles. Ils doivent tenir tous les registres, y compris les réponses aux excursions de température et les registres d'entretien de l'équipement.



Protocoles de stockage et de manipulation

Les établissements médicaux doivent disposer de protocoles écrits pour indiquer au personnel comment manipuler les flacons de vaccins réfrigérés pendant les heures de routine et les urgences. Il faut toujours mettre à jour ces plans chaque année et en faire une référence facilement accessible pour tout le personnel. Chaque plan détaillé doit expliquer comment procéder :



Commander et accepter les livraisons de vaccins



Stocker et manipuler correctement les vaccins



Gérer l'inventaire des vaccinations



Manipuler les vaccins compromis



Les fournisseurs doivent créer des plans d'urgence pour le stockage et la récupération des vaccins. Il faut d'abord choisir une zone de secours (avec des capacités de soutien) pour abriter les flacons. La zone doit disposer d'un nombre suffisant d'unités de stockage, d'un contrôle de la température et d'une alimentation électrique pour soutenir les unités de vaccins. Les hôpitaux locaux, les pharmacies, les établissements de soins de longue durée et la Croix-Rouge constituent des alternatives viables.



En outre, il faut fournir du matériel d'emballage, des réfrigérateurs portables, des congélateurs médicaux et des conteneurs qualifiés pour stocker les vaccins sur place. Cela devrait suffire pour gérer le plus grand stock annuel de vaccins (saison de la grippe). Il peut être nécessaire de transporter les vaccins dans un camion réfrigéré.



Préparation des livraisons de vaccins pour la réfrigération

Chaque établissement médical devrait disposer d'un personnel formé pour s'occuper des livraisons de vaccins à l'arrivée. Le personnel de réception, ou le réceptionniste, doit informer le coordinateur des vaccins lorsqu'un livreur se présente.



Ne permettez pas à un personnel non formé d'accepter les livraisons. Ils pourraient ne pas comprendre à quel point il est nécessaire de stocker les vaccins correctement.



Votre coordinateur doit signer les paquets de vaccins et les programmer pour qu'ils arrivent pendant les heures de bureau. Mettez toujours à jour les heures de livraison pour tenir compte des fermetures de bureaux, des jours de vacances et des jours fériés.



À l'arrivée, le coordinateur doit examiner la livraison, retirer les flacons endommagés, puis stocker le reste. Utilisez le protocole suivant pour vous assurer que les vaccins sont viables.



Vérifiez si les flacons sont endommagés.



Ensuite, vérifiez que le contenu est conforme au bordereau de livraison.



Vérifiez les moniteurs de chaleur et de température pour la lecture et le rapport



Si un relevé de l'écran indique qu'une excursion de température s'est produite pendant le transport maritime, enregistrez immédiatement le chiffre. Informez votre service de santé et suivez les recommandations du CDC en cas d'écarts de température.



Signalez le relevé au distributeur dans le délai recommandé si l'établissement médical a acheté des vaccins VFC (ou autres) avec des fonds publics.



Certains fabricants envoient les vaccins, dans des boîtes spécialement conçues à cet effet, qui peuvent ne pas contenir de dispositifs de contrôle de la chaleur ou de la température.



Pour plus d'informations sur le stockage des vaccins, lisez le kit de stockage et de manipulation des vaccins.



Votre établissement de soins de santé mérite un réfrigérateur ou un congélateur médical de haute qualité pour stocker vos vaccins.Notre société dispose d'un portefeuille exceptionnel de réfrigérateurs et de congélateurs de comptoir de petite capacité et de modèles adaptés à des applications spécifiques. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir des détails sur nos modèles.





