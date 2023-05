Célébration de la journée internationale de la métrologie : Abdou Karim Fofana invite les spécialistes à porter une réflexion plus globale pour la maitrise des secteurs dédiés aux mesures

Abdou Karim Fofana, ministre en charge du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a présidé, ce matin, l’ouverture de l’atelier tenu dans le cadre de cette célébration de la métrologie.



« Les mesures sont, depuis leur approbation, un cadre de référence pour les découvertes scientifiques et les avancées technologiques et profitent aux domaines techniques d’application tant industriel, agricole que commercial », a-t-il indiqué dans son allocution d’ouverture.



Il a souligné que la tenue de cet évènement est révélatrice de l’importance que le gouvernement accorde à la métrologie, pour la promotion de laquelle il existe une Association sénégalaise de métrologie (Asmet) depuis 2013.



Pour Abdou Karim Fofana, le thème de cette année : « mesurer pour soutenir le système alimentaire mondial », choisi en raison des défis croissants du changement climatique, et de la distribution mondiale de nourriture dans un monde dont la population a atteint 8 milliards d'habitants fin 2022, constitue un rappel dans un contexte économique mondial incertain.



Le ministre soutient que le respect des normes qui régissent le commerce international ne peut se faire que grâce à la garantie de disposer des aliments à la meilleure qualité, au rendement souhaité, dans la diligence de leur acheminement aux meilleures conditions de fret et d’assurance.



C’est à ce prix, dit-il, que nous pouvons garantir la loyauté des transactions commerciales à travers des mesures justes, qu’elles se fassent en masse ou en volume, autant sur les échanges internationaux que sur le territoire national.



Dans le même sillage, M. Fofana déclare que quand les quantités de préemballés sont garanties, que l’étiquetage des produits répond aux exigences métrologiques, les efforts de l’État en matière de subventions et de renonciation de taxes se ressentent inéluctablement dans le panier de la ménagère.



Il a invité les spécialistes qui travaillent dans les laboratoires nationaux, dans l’industrie ou dans l’administration, à saisir le thème de cette année, au-delà de cette journée. Il s’agit, dit-il, de porter une réflexion plus globale dans la définition de nos politiques publiques pour apporter une réelle contribution à l’État pour la maitrise des secteurs dédiés aux mesures.



A l’en croire, le Sénégal, bientôt pays producteur de pétrole et de gaz, a besoin des contributions sincères et républicaines des spécialistes pour garantir aux générations futures une gestion optimale de ces ressources au regard des avancées technologiques.





