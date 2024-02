Célébration des 230 ans de Cheikh Omar Foutiyou Tall: Retour aux Racines à Halwar

L'association Renndo, dédiée à la préservation de l'héritage de Cheikh Omar Foutiyou Tall, organise un événement historique le 6 mars à Halwar, marquant les 230 ans depuis la naissance de ce grand homme. Avec plus de 20 000 membres à travers le monde, Renndo vise à promouvoir les valeurs universelles de paix et de respect, tout en contribuant au développement culturel et économique. Cette commémoration illustre l'importance de Cheikh Omar Foutiyou Tall dans l'histoire et la spiritualité du Sénégal, ainsi que son impact durable sur l'islam soufi en Afrique et au Moyen-Orient.