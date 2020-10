Cellou Dalein Diallo sur RFI et France 24 : "Nous allons réserver à Alpha Condé tous les honneurs dus à un ancien président" Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 00:30 | | 0 commentaire(s)|

C ellou Dalein Diallo qui bat actuellement campagne dans la région forestière, était l’invité de la chaîne de télévision France 24 et de la Radio RFI ce jeudi 8 octobre 2020. Le principal opposant d'Alpha Condé a déclaré en direct sur France 24 qu'il est persuadé de remporter l’élection présidentielle du 18 octobre. Il soutient que le peuple de Guinée sanctionnera le président Condé pour avoir modifié la constitution guinéenne. « Le peuple de Guinée aura l’opportunité de montrer le 18 octobre qu’il est opposé au 3e mandat en administrant un vote sanction à Alpha Condé qui est décrié partout. Alpha Condé a un bilan catastrophique. Il a trahi son serment, violé la constitution sur la base de laquelle il a été élu. Le peuple n’a pas apprécié son obstination à se maintenir au pouvoir », a déclaré Cellou Dalein Diallo. Il dit être convaincu qu''Alpha Condé, à son âge, n'est plus apte à diriger le pays. « Alpha Condé n’a plus la capacité physique et intellectuelle d’exercer cette fonction exigeante de président de la République. Il fait sa campagne par visioconférence. Il est fatigué. A 83 ans, on ne peut plus », a réagi le président de l’UFDG Plus loin, il a promis qu'en cas de défaite d’Alpha Condé, le président guinéen bénéficiera de tous les honneurs dus à son rang pour avoir une retraite dorée. « La fonction présidentielle est trop exigeante. Parce qu’il n’a pas la capacité physique d’aller rencontrer les populations, de présenter son bilan et demander quelles sont leurs préoccupations. Il devrait accepter de partir dignement à la retraite. Nous allons lui réserver tous les honneurs dus à un ancien président » a t-il lancé à son opposant en direct sur RFI et France 24.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Cellou-Dalein-Diallo-sur-RF...

Accueil Envoyer à un ami Partager