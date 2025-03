Centrafrique: 460 réfugiés centrafricains rapatriés de la RDC Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 18:23 | | 0 commentaire(s)|

Un total de 460 réfugiés centrafricains résidant en République Démocratique du Congo (RDC) ont été rapatriés mardi et mercredi, grâce à un partenariat entre la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), a-t-on constaté mercredi à Bangui, capitale de la République Centrafricaine (RCA). Selon le HCR, un premier convoi fluvial a transporté 317 personnes mardi, suivi de deux autres rapatriements aériens qui ont permis de rapatrier 143 personnes supplémentaires mercredi, toutes en provenance de la RDC. Hervé Zouaka, secrétaire général de la CNR, cité par un média local, a précisé que ce rapatriement marquait le début du processus pour l'année 2025. Il a indiqué que son bureau travaillait en étroite collaboration avec le HCR pour faciliter le retour des réfugiés centrafricains qui vivaient depuis des années en RDC, suite à la guerre politico-militaire de 2013. « Nous poursuivrons ces opérations de rapatriement au Cameroun, où de nombreux Centrafricains se trouvent encore. Cela se fera bien sûr avec le soutien de nos partenaires qui s'engagent à nous aider », a-t-il conclu. Dans une note d'information publiée en novembre dernier, le HCR a indiqué qu'en collaboration avec ses partenaires, plus de 49.000 réfugiés centrafricains ont été rapatriés volontairement depuis 2017, en provenance de pays voisins tels que le Cameroun, la RDC et la République du Congo. Environ 300.000 autres réfugiés devraient être rapatriés d'ici 2028.



