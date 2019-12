Centrafrique: L'ancien président François Bozizé de retour à Bangui

Dans un communiqué, le ministre de la Communication dit avoir appris la présence de François Bozizé à Bangui. Le gouvernement, assure Ange-Maxime Kazagui, mettra tout en œuvre « pour que l’élan de paix soit consolidé ».



Le temps pressait pour le président déchu, qui n'avait jamais caché son intention de chercher à revenir à Bangui et au pouvoir. Le code électoral lui faisait obligation – à lui et à tous les candidats à la présidentielle de décembre 2020 – de se trouver sur le territoire national au moins un an avant le scrutin. Pour François Bozizé, c’est maintenant chose faite.



L’ex-chef d’État, qui vivait jusqu'à maintenant en Ouganda, n’a toujours pas été vu en public. Mais ses partisans font circuler des photos et vidéos de sa participation à une réunion du bureau politique de son parti au siège du KNK, à Bangui. Ses porte-parole refusent de dire comment il est arrivé en Centrafrique.



Interdit de vol



Une directive du ministre des Transports interdisait aux compagnies aériennes de le laisser monter à bord de leurs vols à destination de Bangui. Il n’est pas exclu qu’il soit arrivé par voie fluviale ou terrestre.



La présence de François Bozizé à un meeting de son parti, samedi, dans le quartier Boeing, près de l’aéroport de Bangui, a été envisagée. Mais ses représentants assurent qu’il ne prendra pas la parole en public avant d’avoir rencontré « son frère » le président Touadéra.