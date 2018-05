Centrafrique – Les deux Sénégalais tués, enterrés à KM5 Les deux (2) Sénégalais tués ce mardi à Bangui, en Centrafrique lors d’affrontements entre musulmans et chrétiens, ont été finalement enterrés à KM5, un quartier musulman ce mercredi.



Un Sénégalais, Moustapha Amar, interrogé par la Rfm témoigne: « nous avons été aidés par un contingent sénégalais à récupérer les deux corps à l’hôpital vers 12 à 13h. Ils sont enterrés dans un quartier musulman, le KM5. Je puis vous dire que c’est douloureux. Une des victimes vivait avec son père qui est en état de choc. C’est douloureux », a-t-il dit dans une voix enrouée.



“Ils étaient sortis pour acheter à manger. Mais, ils avaient emprunté le véhicule d’un gars qui habite dans le quartier Kilomètre 5 où réside la moitié des musulmans. Des manifestants les ont interceptés sur la route, croyant avoir affaire avec le propriétaire du véhicule. Ils les ont attaqués et ont brûlé la voiture. S’ils savaient qu’ils étaient des Sénégalais, ils n’auraient pas agi ainsi. Je suis Sénégalais, je vaque à mes activités sans problème ", ajoute-t-il



Pour rappel, l’affrontement entre musulmans et chrétiens a fait seize (16) morts et plusieurs blessés. Le calme semble revenir dans Bangui et des médiations pour faire revenir la paix sont entreprises.









