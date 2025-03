Centrafrique : deux civils tués par des hommes armés dans le nord-ouest du pays Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 01:56 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | XINHUA

Deux civils ont été tués samedi et plusieurs maisons incendiées dans deux villages dans le nord-ouest de la République centrafricaine (RCA), ont rapporté dimanche des sources locales concordantes.

Des hommes armés non identifiés ont tué deux civils et incendié plus de 900 maisons dans deux villages situés respectivement à 40 et 45 km de Bozoum, chef-lieu de la préfecture de l'Ouham-Pendé, selon les mêmes sources.

Tous les indicateurs sont en rouge dans la région de l'Ouham-Pendé, où des hommes armés multiplient les attaques à un rythme sans précédent.

Des villages proches de Bozoum sont régulièrement attaqués par des individus lourdement armés qui s'en prennent aux civils, a déploré une source humanitaire sous couvert d'anonymat.

Cette information a été confirmée dimanche par une radio locale, qui a rapporté que les multiples attaques survenues ces derniers temps avaient pour but de pousser les habitants des villages périphériques à migrer vers la ville de Bozoum.



Source : https://atlanticactu.com/centrafrique-deux-civils-...

