Centrafrique : le Conseil de sécurité de l’ONU proroge d’un an le mandat de la Minusca Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 18:15 | | 0 commentaire(s)|

Centrafrique Atlanticactu/ Bangui/ Lolita Batamio Les Casques bleus de l’ONU présents en Centrafrique ont vu le Conseil de sécurité proroger la durée de leur mandat d’un an, jusqu’au 15 novembre 2025, a annoncé l’organisation dans un communiqué rendu public sur son site, jeudi. La décision a été prise à l’unanimité par Conseil de Sécurité, à l’issue d’une séance d’information sur la situation en République centrafricaine, en adoptant la résolution 2759. « C’est la première fois depuis 2020 que le mandat de cette mission est renouvelé à l’unanimité », précise la même source. « Le mandat est renouvelé sans changement majeur. Le plafond des effectifs de maintien de la paix – 14 400 militaires et 3 020 policiers – est maintenu. Les tâches prioritaires de la Mission restent celles définies dans la résolution 2709 (2023) », ajoute le communiqué. Par ailleurs, la partie « assistance électorale » a été actualisée pour répondre à la demande d’assistance formulée par les autorités centrafricaines en prévision des élections présidentielle et législatives de 2025 et 2026. Pour rappel, la Minusca est déployée ne République centrafricaine depuis 2014, avec pas moins de 17 mille hommes, à la suite d’une guerre civile interethnique entre les Anti-Balaka et les Seleka. Pas moins de 147 effectifs onusiens ont été tués depuis son premier déploiement dans le pays.



Source : Centrafrique Atlanticactu/ Bangui/ Lolita Batamio Les Casques bleus de l’ONU présents en Centrafrique ont vu le Conseil de sécurité proroger la durée de leur mandat d’un an, jusqu’au 15 novembre 2025, a annoncé l’organisation dans un communiqué rendu public sur son site, jeudi. La décision a été prise à l’unanimité par Conseil de Sécurité, à […]Source : https://atlanticactu.com/centrafrique-le-conseil-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager