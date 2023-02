Centrale à gaz du Cap des Biches (Wae) : « La totalité de la production sera cédée à la Senelec » (Afreximbank) Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2023 à 01:29 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle centrale West African Energy (WAE) de 300 MW, le Président de Afreximbank, en compagnie de l’Administrateur de West African Energy (WAE) et du Directeur Général de Senelec, ont effectué une visite des chantiers de la centrale à gaz du Cap des Biches, ce 2 février. Une occasion qui a été saisie pour faire le point sur l’état d’avancement des travaux de construction de cette nouvelle centrale qui est la première en Afrique de l'Ouest.

Selon Fadilou Sèye, le directeur exécutif du projet, "Cette nouvelle centrale de 300 MW qui est implantée dans le département de Rufisque au Sénégal, a un coût global de 346 millions d'euro. Ce projet est entièrement porté par des privés sénégalais regroupés au sein du consortium dénommé West Africa Energy (Wae). La totalité de la production sera cédée à la Senelec liée aux promoteurs par un contrat d’achat d’électricité..."

Par ailleurs, il devrait permettre à Senelec d’accroître la fiabilité de son parc de production et de mettre en œuvre la stratégie « Gas-to-Power » adoptée par l’État du Sénégal à la suite des importantes découvertes de ressources pétrolières et gazières dans le pays" a-t-il ajouté lors de cette visite qui a été marquée par la présence de plusieurs sommités...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Centrale-a-gaz-du-Cap-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager