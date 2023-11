Cérémonie Octobre Rose de l'ANACMU : Le ministre du Développement met l'accent sur la sensibilisation

Mardi 31 Octobre 2023

La cérémonie Octobre Rose de l'Association nationale des Conseillers en Médecine du Sénégal (ANACMU), tenue sous le thème "Cancers et Fistules chez la Femme : Comment Lever les Barrières Économiques et Socio-Culturelles," a été honorée par la présence du ministre du Développement, Thérèse Diouf Faye. Lors de son discours, elle a souligné l'importance continue de la sensibilisation, pour lutter contre ces problèmes de santé et surmonter les obstacles économiques et socio-culturels qui les entourent. Un engagement fort en faveur de la santé des femmes et de la promotion de la sensibilisation dans la société.