Cérémonie d'investiture de la coalition union citoyenne Bunt-Bi:Avec une forte mobilisation, Ndiaga Wade et Awa Doucouré annoncent les couleurs à Thies. Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Novembre 2021 à 02:28

Selon Awa Doucouré, « nous attendons que la population de la commune de Thiès-Nord choisisse leur maire en toute transparence et sans aucune corruption électorale. Ndiaga Wade est le meilleur profil pour la commune de Thiès-Nord. Nous comptons sur leurs valeurs morales et sociales pour élire Ndiaga Wade maire de la commune Thiès-Nord au soir du 23 Janvier ».



C’est dans ce même sillage que Ndiaga Wade tête de liste majoritaire souligne. « La population de la zone nord souffre de mauvaises infrastructures et d'un mauvais assainissement. Il manque de bons stades à Thiès-Nord. Nous trouvons également des salles de classe avec 150 élèves. Toutes ces difficultés viennent d’une mauvaise gestion du maire Lamine Diallo. Pour éradiquer ces problèmes d’infrastructures, nous faisons appel aux artisans, aux tailleurs, aux chauffeurs et aux mécaniciens afin de remporter la victoire le 23 Janvier ». Avec une forte mobilisation digne d'un concert de superstar ,les populations de Thiès-Nord ont magnifié leur choix sur Ndiaga Wade au profit de Lamine Diallo.



Awa Doucouré est désignée pour la tête de liste proportionnelle en compagnie de Ndiaga Wade désigné pour la tête de liste majoritaire.







