Cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo: La Team Senegal nourrit de grands espoirs (Images) La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo a vu la Team Senegal défiler dans des boubous traditionnels comme à l'accoutumée. La délégation est habillée en bleu et en blanc et nourrit beaucoup d'espoir sur sa participation.

