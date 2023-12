Cérémonie de Vente aux Enchères des Biens Confisqués par l'ONRAC : Mme Aïssata Tall Sall Préside l'Événement

La Ministre de la Justice, Mme Aïssata Tall Sall, a dirigé l'ouverture solennelle de la vente aux enchères des biens confisqués par l'ONRAC. Elle a chaleureusement félicité le directeur général pour son dévouement à la réussite de cette opération, mettant en avant les 2 milliards déjà collectés et déposés à la caisse des dépôts et de consignation. Cette démarche marque un pas significatif dans la gestion transparente des biens confisqués et souligne l'engagement du gouvernement envers la lutte contre la criminalité économique.