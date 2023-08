Cérémonie de clôture du projet OSCAR : Trois ans et demi d'engagement pour le renforcement de la protection sociale Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2023 à 23:47 | | 0 commentaire(s)| Ce matin, en présence de nombreux acteurs engagés dans le développement de la protection sociale, la cérémonie de clôture du projet OSCAR (Organisation de la Société Civile pour la Recherche-Action) a marqué la fin d'une initiative majeure soutenue par l'Union européenne. Lancé en mars 2020, ce projet ambitieux s'est achevé avec succès, après trois ans et demi d'efforts concertés visant à amplifier l'impact des politiques publiques dans le domaine de la protection sociale et à renforcer le rôle de la société civile dans ce processus.



