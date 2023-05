Cérémonie de lancement de la Semaine du numérique au Grand Théâtre de Dakar Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2023 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l'Etat Macky Sall a présidé la cérémonie de lancement de la Semaine du numérique qui se déroule du 16 au 20 mai 2023 au Grand Théâtre de Dakar sous le thème « Le numérique facteur de développement économique et social. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam et de partenaires chinois. A l'occasion, le Président Macky Sall a visité les stands d'exposition des secteurs numériques.



