Cérémonie de passation de service à l’AIBD: L’ambition d’intégrer le Top 10 africain réaffirmée

Dans son discours, Abdoulaye Mbodj a rappelé la volonté de bâtir une métropole aéroportuaire moderne autonome, sûre et sécurisée, autour d’une ville aéroportuaire attrayante et conviviale, qui reflète le visage du Sénégal, sa culture, sa Teranga et sa vitalité économique.



Cette volonté passe par une plate-forme multiservices comprenant un centre de maintenance aéronautique, une académie dédiée aux métiers aéroportuaires, un réseau d’opérateurs de sites complexes, un système de géo-localisation, des plateformes industrielles, une cité d’affaires, etc.

Doudou Kâ, Directeur General entrant de l’AIBD SA, rappelant les missions assignées, a souligné la volonté du Chef de l’Etat sénégalais d’ atteindre le TOP 10 africain.



« Il nous faudra construire une identité AIBDIENNE qui repose sur notre engagement à construire des valeurs partagées, fondées sur un certain nombre de principes directeurs parmi lesquels: L’éthique, le sens du devoir et de la loyauté patriotique dans nos actions et nos interventions quotidiennes; La qualité, la sécurité et la sûreté dans toute approche ; L’expertise, l’innovation et la saine émulation comme leitmotiv de l’organisation de nos équipes ; La transparence, la rigueur et l’intégrité dans la gestion ; L’entente, la solidarité et le bien-être social dans la grande famille aéroportuaire », a-t-il souligné.



Autant de principes dont le socle est le travail bien fait, dans les délais impartis, dans l’intérêt bien compris de l’émergence du Sénégal.