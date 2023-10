Cérémonie de présentation et de dédicace : Abdou Soulèye Diop dévoile 'Sénégal à portée de main : Le Lion sort de sa Tanière' Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 17:22 | | 0 commentaire(s)| Une soirée exceptionnelle de présentation et de dédicace du livre d'Abdou Soulèye Diop, intitulé "Sénégal à portée de main : Le Lion sort de sa Tanière," a eu lieu récemment. Ce nouvel ouvrage, publié en septembre dernier par les éditions d'Afrique Challenge, s'étend sur 266 pages et se penche sur les enjeux stratégiques du développement du Sénégal. L'auteur, dans une démarche objective et sans complaisance, aborde notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD) 2030. Une soirée littéraire captivante pour les amateurs de réflexion stratégique et de développement.



Accueil Envoyer à un ami Partager