Cérémonie de remise du drapeau national : Quatre sélections sénégalaises à l’honneur, avant leurs échéances internationales

Il s’agit des équipes nationales masculines U15, U20, de Beach Soccer, ainsi que de la sélection nationale féminine de Futsal.



La sélection U15 représentera le Sénégal au Championnat scolaire africain prévu du 23 au 26 avril 2025, à Accra, au Ghana. De leur côté, les Lionceaux U20 entameront la défense de leur titre de champions d’Afrique lors de la Coupe d’Afrique des Nations U20, qui se déroulera en Égypte, du 27 avril au 18 mai 2025.



L’équipe nationale de Beach Soccer prendra part à la Coupe du Monde de la discipline, qui aura lieu aux Seychelles, du 1er au 11 mai 2025. Quant à la sélection féminine de Futsal, elle s’apprête à participer à la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 22 au 30 avril 2025, à Rabat, au Maroc.



Cette cérémonie, moment symbolique et fort pour les représentants de la nation, marque l’engagement des autorités sportives à soutenir et encourager les différentes disciplines du football sénégalais, sur la scène continentale et mondiale.