Cérémonie de signature de protocole d'accord entre l'ASES et Prométhée Earth Intelligence Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 16:00 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie marque un jalon essentiel dans la mise en œuvre de la feuille de route de l'Agence Sénégalaise d'Étude Spatiale. Ce partenariat stratégique avec l'opérateur français de constellation de nanosatellites promet une collaboration fructueuse, combinant expertise et technologies de pointe pour relever les défis sécuritaires du Sénégal et adresser les enjeux environnementaux, économiques et sociaux de manière holistique.



