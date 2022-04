Ces hommes d'affaires voyagent dans l’espace pour 55 millions de dollars Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 15:56 | | 0 commentaire(s)| Ce vendredi, trois hommes d'affaires et un astronaute américain s'envolent avec SpaceX pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). Il s'agit de la première mission privée de la start-up Axiom Space, qui voit déjà grand.





Le monde s’apprête à découvrir vendredi un nouvel acteur dans la commercialisation de l'orbite terrestre, Axiom Space. Après des mois d'entraînement, quatre hommes vont décoller à bord d'une fusée SpaceX pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). La mission, nommée Ax-1, doit durer dix jours, dont huit à bord de la maison spatiale. Le lancement aura lieu depuis Cap Canaveral en Floride.





A bord: trois hommes d'affaires américain -Larry Connor-, canadien -Mark Pathy- et israélien -Eytan Stibbe-, ayant payé leur billet 55 millions de dollars, chacun . Et un astronaute hyper expérimenté, Michael Lopez-Alegria, ancien de l’Agence spatiale américaine (Nasa). L’homme de 63 ans a séjourné 257 jours en apesanteur autour de la Terre. Et il détient actuellement le titre de l’Américain ayant passé le plus de temps en dans le «vide spatial», lors de sorties extravéhiculaires, avec 67 heures et 40 minutes.





Si ce dernier est un spationaute chevronné, les trois premiers sont des novices. Mais l’organisateur du voyage Axiom Space a affirmé que leur séjour ne serait pas de tout repos. «Nous ne sommes pas des touristes spatiaux», a d’ailleurs assuré M. Lopez-Alegria fin février. «Ce ne sont vraiment pas des vacances. Ils ne vont pas là-haut pour coller leur nez à la fenêtre, a abondé Michael Suffredini, le patron de la jeune start-up américaine qui a été fondée en 2016 par d’anciens employés de la Nasa. Ils y vont pour conduire des recherches importantes».





Une mission pour quoi faire ?



En tout, 26 expériences scientifiques, par exemple sur des cellules souches ou la santé cardiaque, en collaboration avec des centres de recherche sur Terre. Une autre portera sur l'assemblage autonome d'un vaisseau en apesanteur. Ces «astronautes privés prévoient des recherches ayant un vrai impact», a commenté Robyn Gatens, directrice de l'ISS. L'équipage va aussi en profiter pour rapporter des expériences de la Nasa sur Terre, ce qui sera «très utile» selon elle, le laboratoire volant étant actuellement un peu encombré. L'équipage, qui s'est entraîné avec la Nasa à Houston et SpaceX en Californie, évoluera à bord du segment américain de la Station.

