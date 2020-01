Ces quatre nouvelles MST qui inquiètent les experts Nous vous parlons ici de quatre bactéries qui pourraient devenir de graves menaces pour la santé publique.



1. Méningites de Neisseria



La méningite de Neisseria, souvent appelée méningocoque, peut provoquer une méningite invasive, une infection potentiellement mortelle du cerveau et des membranes protectrices de la moelle épinière.



Plus couramment, il est de plus en plus reconnu comme une cause d'infections urogénitales.



Une étude remarquable des années 1970 a décrit comment un chimpanzé mâle a contracté une infection urétrale après avoir transmis la bactérie de son nez et de sa gorge à son propre pénis par auto-fellation.



"Cet animal s'engage fréquemment dans un contact oral-génital auto-infligé ", ont dûment noté les auteurs.



Environ 5 à 10 % des adultes sont porteurs de Neisseria meningitidis à l'arrière du nez et de la gorge.



Des études suggèrent qu'ils peuvent potentiellement transmettre la bactérie à leurs partenaires par le biais de relations sexuelles orales, de baisers profonds ou d'autres types de contacts étroits qui transmettent des gouttelettes infectées.



Les chercheurs ne savent pas encore quelles sont ces voies de transmission qui ont provoqué des flambées de formes invasives de la maladie chez les hommes gays et bisexuels en Europe, au Canada et aux États-Unis.



Cependant, une étude sur l'urétrite causée par la méningite de Neisseria dans un groupe distinct d'hommes (tous hétérosexuels sauf un), a suggéré qu'ils l'avaient contractée lors de relations sexuelles orales.



Les scientifiques ont déterminé qu'une souche qui a frappé plusieurs villes américaines en 2015 a acquis de l'ADN par recombinaison génétique avec son proche parent, Neisseria gonorrhoeae, qui cause la gonorrhée.



Cette mutation a permis à l'infection transmise sexuellement de se propager plus efficacement.



Cinq types de Neisseria meningitidis sont responsables de la plupart des infections dans le monde ; heureusement, il existe deux vaccins qui, à eux deux, peuvent offrir une certaine protection contre les cinq.





2. Mycoplasme génital

Le mycoplasme génital, l'une des plus petites bactéries connues, est en train d'acquérir une réputation démesurée d'IST inquiétante.



Identifiée dans les années 1980, la bactérie infecte aujourd'hui environ un à deux pour cent des personnes et est particulièrement fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes.



L'infection génitale par le mycoplasme, bien que souvent sans symptômes, peut imiter le chlamydia ou la gonorrhée avec une irritation persistante de l'urètre et du col de l'utérus.



Comme elle peut déclencher une maladie inflammatoire pelvienne dans l'appareil reproducteur féminin, elle a également été associée à l'infertilité, aux fausses couches, aux naissances prématurées et même aux mortinatalités.



Bien que les condoms puissent aider à prévenir l'infection, les chercheurs ont sonné l'alarme au sujet de la résistance croissante du mycoplasme génital au traitement par les antibiotiques azithromycine et doxycycline.



"Mon inquiétude au sujet de ce microorganisme est qu'à mesure qu'il devient plus résistant, il deviendra de plus en plus répandu", dit Matthew Golden, directeur du programme de santé publique de Seattle et du comté de King sur le VIH et les MST.



D'autres tests pourraient aider à prévenir l'émergence d'une superbactérie de mycoplasmes génitaux.



Cependant, les méthodes de diagnostic déjà disponibles, basées sur l'analyse d'urine et les prélèvements cervicaux ou vaginaux, sont encore rarement utilisées et doivent encore surmonter des obstacles réglementaires aux États-Unis.





3. Shigella flexneri



La shigellose (ou dysenterie Shigella) se transmet par contact direct ou indirect avec les selles humaines.

L'infection provoque de graves crampes d'estomac et des diarrhées explosives remplies de sang et de mucus, ce qui contribue à perpétuer la transmission de la bactérie.



Bien que la maladie soit le plus souvent associée aux jeunes enfants et aux voyageurs dans certains pays à faible et moyen revenu, les chercheurs ont commencé à documenter des cas de shigellose chez les hommes gays et bisexuels dans les années 1970.



Selon les scientifiques, la shigellose a essentiellement profité d'un nouveau créneau pour la transmission par les relations sexuelles anales-orales et a entraîné depuis lors de multiples éclosions d'IST dans le monde entier.



Selon Demetre Daskalakis, commissaire adjoint au Département de la santé et de l'hygiène mentale de la ville de New York, l'ITS devient rapidement résistante à l'azithromycine, qui est également utilisée pour traiter la gonorrhée.



Parce que les organismes de santé publique s'inquiètent du potentiel de Shigella à favoriser l'émergence d'une superbactérie de la gonorrhée, dit-il, beaucoup ont adopté une stratégie de traitement nuancée.



Pour les adultes qui sont par ailleurs en bonne santé, les responsables recommandent maintenant de ne pas administrer d'antibiotiques et de laisser la shigellose suivre son cours désagréable mais généralement limité.



4. Lymphogranulome vénérien (LGV)

Cette IST, causée par des souches inhabituelles de Chlamydia trachomatis, peut provoquer une "horrible infection", selon Christopher Schiessl, médecin à la clinique One Medical de San Francisco.



Le LGV peut d'abord produire un bouton, une ampoule ou un ulcère génital temporaire, puis envahir le système lymphatique du corps.



L'infection rectale peut imiter la maladie intestinale inflammatoire et entraîner des anomalies chroniques et graves du côlon et du rectum, comme des fistules et des sténoses.



Au cours de la dernière décennie, le LGV est devenu de plus en plus courant en Europe et en Amérique du Nord, et a été associé à de multiples éclosions de maladies, en particulier chez les hommes gays et bisexuels.



Comme la bactérie de chlamydia, le LGV peut augmenter le risque de contracter le VIH.



L'utilisation de préservatifs lors de rapports sexuels vaginaux ou anaux peut réduire le risque d'infection, tandis que le traitement du LGV peut nécessiter une cure de trois semaines d'antibiotiques tels que la doxycycline.



*Cet article a été publié à l'origine par le site Web de science et de santé Mosaïque et reproduit sous une licence Creative Commons.

