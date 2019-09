Cet ingénieur non-voyant invente une canne intelligente qui utilise Google Maps pour aider les personnes aveugles Si de nombreux objets de notre quotidien ont été revus et modifiés en y incorporant de l'intelligence comme par exemple la télévision ou les voitures connectées, voici une invention qui va venir en aide à toute personne non-voyante.

En effet, Kursat Ceylan, PDG et co-fondateur de la Young Guru Academy, une association turque à but non lucratif, est un ingénieur aveugle qui a développé la WeWalk, une canne intelligente pour aider les personnes qui souffrent du même handicap que lui.





Ainsi, il a décidé de mettre à profit ses connaissances pour mettre au point cet objet afin d'améliorer la vie quotidienne des malvoyants.



La WeWalk est donc une canne classique pour personne aveugle équipée de haut-parleurs, d'un assistant vocal et qui prend en charge plusieurs applications dont Google Maps. Les capteurs de la canne sont à ultrasons ce qui permet d'alerter son utilisateur lorsqu'il y a un obstacle sur son trajet.

L'objet qui va révolutionner la vie des personnes non-voyantes est commercialisé sur le site de WeWalk et coûte 500 dollars environ.

Source(s) : boredpanda.com

