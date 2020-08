Cette image de la cheffe de cabinet du ministère des Sports en dit beaucoup sur elle !

C’est une image qui fait parler beaucoup en ce moment sur la toile en Guinée. Alors qu’il est en effet peu commun de voir des femmes d’instruction se présenter à leurs offices avec leurs bébés, une image de la cheffe de cabinet du ministère guinéen des Sports en plein travail, a fait réagir plus d’un sur les réseaux sociaux…





Être une femme nourrice est sans doute l’un des métiers les plus complexes au monde. L'associer à d’autres occupations, surtout professionnelles, est donc presque inconcevable pour beaucoup de femmes. Mais pas toutes…



Fatou Conté, la cheffe de cabinet du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique est celle qui a fait le coup de cœur des internautes guinéens en la matière. La jeune responsable s’est en effet montrée dans son bureau avec son bébé au dos, alors qu’elle est en pleine occupation.



Si pour certains l’image recèle une certaine « étrangeté », il n’en est pas de même pour d’autres qui la trouvent à l’image de la vraie femme africaine.