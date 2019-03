Cette impressionnante photo de la NASA montre des avions en train de passer le mur du son La NASA a pris des photos de deux avions pendant qu'ils passaient le mur du son. Le résultat est assez impressionnant.

Non, ces images ne sont pas des montages. Il s’agit de vraies photos, prises par la NASA et mises en ligne le 5 mars. Elles représentent deux avions en train de franchir le mur du son. Elles ont toutefois été colorisées pour l’occasion.



L’objectif : réduire le bruit

Les « traits » que vous voyez sur les photos sont des ondes de choc, qu’ont provoqué les avions supersoniques en traversant le mur du son. Pour rappel, le mur du son n’est pas vraiment un « mur » au sens propre. Le son se déplace dans l’air à une vitesse d’environ 340 mètres par seconde, soit 1 200 km / h. Quand un avion vole, l’air autour de lui se comprime. Lorsqu’il atteint la vitesse du son, l’air devient si comprimé que cela créée des ondes de choc.



L’image du « mur » vient de la sensation que l’on a lorsque l’avion atteint la vitesse du son. Il se met alors à vibrer, comme si il avait foncé tout droit dans un mur. Un aviateur américain l’a franchi pour la première fois en 1947.



Ces images dont la qualité dépasse de loin les précédentes ont été prises lors d’un test de la NASA. L’agence spatiale tente de développer en ce moment des avions qui pourraient franchir le mur du son sans déclencher le son fort que l’on entend normalement dans ces cas.



Le bruit est normalement si fort qu’il a eu pour effet de restreindre l’utilisation des avions supersoniques, notamment les avions de ligne. Ces derniers sont interdits depuis 2003, le dernier en circulation ayant été le Concorde.



Deux modèles T-38

Les avions pris en photo par la NASA sont des modèles T-38, que l’on voit sur la photo.



Ils sont partis d’un désert situé en Californie, aux États-Unis. Ils étaient très proches l’un de l’autre : seulement quelques mètres les séparaient. Un troisième avion les a suivis. C’est lui qui a pu prendre les photos des avions lorsqu’ils passaient le mur du son. Au départ en noir et blanc, elles ont été colorisées à posteriori.



Ces photos inédites ne sont pas seulement jolies. Elles vont aussi pouvoir permettre aux chercheurs de la NASA de mieux comprendre comment fonctionnent et interagissent les ondes entre elles. C’est de cette manière qu’ils pensent pouvoir réduire le bruit provoqué par le passage du mur du son.











​

Numerama



