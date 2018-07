Cette jeune Nigériane est la nouvelle "plus belle petite fille du monde" (Photos) Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 18:04 | | 0 commentaire(s)| Mofe Bamuyiwa est photographe, et comme à son habitude, elle aime partager certains de ses shootings avec ses followers par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux. Et dernièrement, l’une de ses séances photos a su attirer davantage l’attention que les autres sur Instagram. Il s’agit de plusieurs portraits d’une même fillette originaire du Nigéria. Elle se prénomme Jare, elle a 5 ans, et a déjà récolté des milliers de likes. Sa beauté a en effet interpellé de nombreux internautes qui l’ont immédiatement qualifiée de "plus belle petite fille du monde", à plusieurs reprises. Voici les clichés qui lui ont valu ce "titre" de beauté.





