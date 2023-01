Champion d’Afrique chez les A et en Beach Soccer : Le Sénégal réussira-t-il le grand chelem avec le Chan ? Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

On ne le dira jamais assez : le football sénégalais est bien en marche ! Toutes les sélections, ou presque, ont réussi de brillantes et retentissantes performances ces dernières années sur la scène internationale. De la sélection A, championne d’Afrique pour la première fois de son histoire en 2022 lors de la Can au Cameroun, […] On ne le dira jamais assez : le football sénégalais est bien en marche ! Toutes les sélections, ou presque, ont réussi de brillantes et retentissantes performances ces dernières années sur la scène internationale. De la sélection A, championne d’Afrique pour la première fois de son histoire en 2022 lors de la Can au Cameroun, à l’équipe nationale féminine qui s’est qualifiée aux barrages de la prochaine Coupe du monde, en passant par l’équipe nationale de beach soccer qui a étrenné un 7ème titre continental lors de la dernière édition de la Can. L’année dernière, les sélections U20 et U17 du Sénégal avaient aussi composté leur ticket pour les prochaines compétitions continentales qui se tiendront en 2023. Autant dire donc que tous les voyants sont au vert pour le sport-roi du pays. Pour avoir vaincu le signe indien en sortant la Guinée qui lui barrait le chemin du Championnat d’Afrique des nations (Chan) depuis plusieurs éditions maintenant, l’équipe nationale locale n’est pas en reste, et surfe sur la dynamique positive dans laquelle se trouve le football sénégalais.

Mais après avoir goûté au sacre lors de la Coupe d’Afrique des nations (Can) -qui le fuyait d’ailleurs depuis très longtemps- grâce à la bande à Sadio Mané, suivi du 7ème trophée continental des « Lions » de la plage à Vilankulo (Mozambique), le Sénégal du foot aura à cœur de prolonger encore ce rêve fou et voir les poulains de Pape Thiaw soulever le trophée du Chan au soir du 4 février 2023 au stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger. Ils en sont bien capables, au vu de leurs récentes sorties mais aussi de leur détermination à aller au bout de ce tournoi. Gonflés à bloc par tout un peuple qui les voit entretenir la flamme en Algérie, les « Lions » locaux ont toutes les ressources nécessaires pour acter le grand chelem en remportant le Chan. Une entreprise qui s’avère délicate tout de même, si on sait que le Sénégal fait son retour à la compétition après 12 ans d’absence et 4 éditions manquées. Mais, « impossible » n’étant plus Sénégalais, et les dieux du foot nous tendant enfin les bras, l’espoir de voir les coéquipiers de Moutarou Baldé sacrés champions d’Afrique est plus que jamais permis. Papa Alioune NDIAYE (Envoyé Spécial à Annaba) GALOP DES « LIONS » À ANNABA Opposition et exercices de sorties de ballon à 48h du match ANNABA – L’équipe nationale locale du Sénégal s’est entraînée, hier lundi, sous le froid glacial d’Annaba, à 48h de son deuxième match dans ce Chan contre l’Ouganda. C’est dans une ambiance bon enfant que les protégés de Pape Thiaw ont effectué leur deuxième séance d’entraînement à l’annexe du stade 19 mai 1956, après leur victoire, samedi dernier, contre la Côte d’Ivoire (1-0). Il faisait exactement 18h 20 quand le bus des « Lions » locaux est arrivé dans le magnifique complexe sportif. Contrairement à la précédente session effectuée dimanche matin où seuls les remplaçants y avaient participé, cette fois-ci le groupe était au complet. Après une quinzaine de minutes d’échauffement, le sélectionneur Pape Thiaw a initié un exercice de sorties de ballon, auquel deux groupes se faisaient face. Ensuite, l’effectif a été divisé en deux, pour une opposition très rythmée sur tout le terrain. Toutefois, Djibril Diarra de Génération Foot, visiblement touché à l’échauffement, s’est contenté de quelques tours de terrain. Le joueur avait effectué une bonne entrée en jeu contre la Côte d’Ivoire. Papa Alioune NDIAYE GROUPE C : 1ÈRE JOURNÉE Victoire sensationnelle des « Barea » La seule rencontre de la 1ère journée du groupe C a opposé, avant-hier, les « Barea » de Madagascar aux « Black Galaxies » du Ghana au stade Mohamed Hamlaoui de Constantine. Contre toute attente, les hommes de Romuald Rakotondrabe ont pris le dessus sur leurs adversaires au terme d’un match très plaisant. Solomampionona Razafindranaivo a ouvert le score pour les Malgaches à la 10ème minute de jeu, avant qu’Olivier Randriatsiferana ne corse l’addition juste après l’heure de jeu (2-0, 60’). Malgré la réduction de la marque signée Augustin Agyapong quelques instants après (2-1, 67’), Madagascar conservera cette avance jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Avec cette retentissante victoire, les « Barea » occupent la 1ère place de la poule C et s’acheminent tout droit vers la qualification en quart de finale. Quant aux « Black Galaxies », ils devront jouer le tout pour le tout lors de leur deuxième sortie contre le Soudan pour passer le tour suivant. Papa Alioune NDIAYE GROUPE D : 1ÈRE JOURNÉE Le Mali revient de loin face à l’Angola À Oran, au Stade Miloud Hadefi, le Mali affrontait l’Angola dans le cadre du premier match du groupe D. Les « Palancas Negras » ont très vite ouvert le score par l’intermédiaire de Depú dès la 12ème minute. L’avant-centre de Sagrada Esperança double ensuite la mise toujours en première période (26’). Entre-temps, le Malien Hamidou Sinayoko a réduit l’écart (23’) pour les « Aigles », finalistes de l’édition 2016 et de la dernière édition au Cameroun en 2020. En seconde période, Deivi Miguel Vieira inscrit le troisième but des « Palancas Negras » (72’). Mais six minutes plus tard, Yoro Diaby, de la tête sur corner, ramène les « Aigles » à un but, avant que Ousmane Coulibaly, sur le banc au coup d’envoi, ne permette définitivement l’égalisation après un cafouillage dans la surface (3-3, 83’). Papa Alioune NDIAYE DÉCLARATIONS POLITIQUES À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE Une enquête ouverte par la Caf La Confédération africaine de football (Caf) a annoncé, avant-hier, qu’elle allait ouvrir une enquête après que le petit-fils de Nelson Mandela a appelé à soutenir les indépendantistes sahraouis lors de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Afrique des nations (Chan) en Algérie. La Fédération marocaine de football, qui a renoncé à envoyer son équipe en Algérie faute d’autorisation de venir avec sa compagnie Royal Air Maroc, avait ainsi demandé à la Caf « d’assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui n’ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond ». C’est ainsi que l’instance faîtière du football africain a décidé de mener des investigations pour établir si et dans quelle mesure les déclarations politiques et les événements de la cérémonie d’ouverture violent ses statuts et règlements ainsi que ceux de la Fifa. « La Caf fera part de ses conclusions en temps opportun », a promis l’instance dans un communiqué officiel. Papa Alioune NDIAYE ÉCHOS D’ANNABA Les Algériens derrière l’équipe du Sénégal Qui a dit que le Sénégal et l’Algérie n’étaient pas des pays « frères » ? Samedi dernier à Annaba, on se croirait dans les travées du nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, tellement le public algérien a poussé derrière les « Lions » locaux. En effet, dès les premières heures de l’après-midi, plusieurs milliers de supporters ont pris d’assaut les tribunes du magnifique stade du 19 mai 1956. Entonnant des chants en l’honneur de l’équipe sénégalaise, ils ont exulté lors du but victorieux de Moussa Ndiaye à la 77ème minute. Le Ministre Yankhoba Diatara à l’hôtel des « Lions » … Arrivé samedi matin, en Algérie, le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a rendu visite à l’équipe nationale locale à son camp de base d’Annaba. L’autorité a profité de cette entrevue avec les « Lions » locaux, à quelques heures du coup d’envoi du match contre la Côte d’Ivoire, pour leur délivrer le message de soutien du Chef de l’Etat et du Gouvernement. « Vous voilà devant le champ de bataille, un champ d’honneur où toutes les nations qualifiées se battront farouchement pour la victoire finale. Mais, elles devront d’abord passer par la cage des Lions que vous êtes », a lancé le patron du sport sénégalais aux joueurs. « Votre mission, poursuit-il, tels ces Diambars qui protègent notre drapeau national sur les terrains des combats, ne sera pas de tout repos car vous avez la charge de garder intacte la flamme allumée par vos frères à l’issue de la dernière Can au Cameroun ». Des mots pleins de sens qui ont sans doute résonné dans la tête des hommes de Pape Thiaw durant toute la partie contre la Côte d’Ivoire. … puis au stade du 19 mai 1956 Après donc avoir galvanisé ses troupes, le Ministre Yankhoba Diatara a rallié le stade d’Annaba pour assister, depuis les tribunes, à la victoire des « Lions » locaux. Accompagné d’une forte délégation, avec à ses côtés le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Augustin Senghor, il a été donc témoin de la première sortie victorieuse de l’équipe du Sénégal dans cette compétition. Le Cameroun s’impose (1-0) contre le Congo L’équipe nationale locale du Cameroun a battu (1-0) celle du Congo, en match comptant pour la 1ère journée du groupe E du Championnat d’Afrique des nations de football (Chan) 2022 (13 janvier – 4 février). Le Cameroun a marqué à la 63ème minute grâce à Jerôme Ngom Mbekeli, présent dans la sélection camerounaise qui a pris part à la Coupe du monde senior, qui s’est tenue en novembre et décembre derniers au Qatar. L’ailier de 24 ans a profité d’une sortie hasardeuse du portier congolais Ndzila pour placer un magnifique coup de tête. Emmenée par un excellent Jerôme Ngom Mbekeli sur sn côté droit, l’équipe camerounaise s’est montrée plus menaçante après son but, en multipliant les occasions. N’ayant eu que de maigres occasions, les Congolais en étaient réduits à tenter d’exister dans ce match. Le Chan se poursuivra mardi avec les matchs de la deuxième journée du groupe A entre le Mozambique et la Libye à 16 h 00 Gmt et l’Algérie et l’Éthiopie à 19 h 00 Gmt.



