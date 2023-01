Chan 2023 : Le Sénégal se qualifie en demi-finale, 14 ans après l’édition de 2009… Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2023 à 22:20 | | 0 commentaire(s)|

Comme en 2009, lors de la première édition du championnat d’Afrique des nations (Chan) en Côte d’Ivoire, le Sénégal a réussi à se qualifier en demi-finale de cette compétition réservée aux sélections nationales locales en dominant (1-0) la Mauritanie. Le cap des quart de finale dépassé, Les lions seront face au Mozambique ou à Madagascar en demi-finale… Dans ce 1/4 de final qui faisait également office de derby entre le Sénégal et son voisin de la Mauritanie, les Lions locaux ont été tres tôt soumis à une grosse pression mise par les mourabitounes très dangereux sur les balles arrêtées. Solides et surtout très dangereux sur les transitions offensives, les sénégalais ont peu à peu sorti la tête de l’eau en se procurant de belles opportunités d’ouvrir le score. Dans ce temps fort, le Sénégal bénéficie d’un penalty suite à un accrochage dans la surface de réparation, Moussa Ndiaye est tiré par le maillot et déséquilibré par son vis-à-vis Mauritanie. Lamine Camara s’en charge et croise parfaitement sa frappe pour donner l’avantage aux siens (1-0, 34e.) Les Lions locaux s’en sortent très bien après avoir subi les attaques des mourabitounes pendant une vingtaine de minutes… Loin d’être maître du jeu, les sénégalais ont montré une fébrilité inhabituelle et beaucoup de difficultés à tenir le ballon. Dans ce match haché marqué par un nombre incalculable de fautes, l’expérience des hommes de Pape Thiaw a payé face à des mourabitounes qui ont clairement dominé la rencontre. L’essentiel est fait pour le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw qui a réussi son Chan et peut maintenant rêver d’une finale voire du titre !

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Chan-2023-Le-Senegal-se-...

Accueil Envoyer à un ami Partager