Changement climatique : Aminata Mbengue Ndiaye mise sur les élus locaux Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye, a dit considérer les élus locaux comme des acteurs incontournables de la lutte contre le changement. « La gravité du changement climatique durant ces dernières décennies fait que les élus locaux s’imposent comme des acteurs incontournables de la lutte contre ce fléau », a-t-elle dit, jeudi, à Léona, dana la région de Louga (nord). « Il revient d’appuyer les Collectivités territoriales à initier des mécanismes d’urgence articulés autour de la prévention de la gestion des risques, mais aussi de faire valoir davantage leurs compétences dans les questions du climat », a-t-elle indiqué lors d’une campagne de reboisement. Ladite campagne s’est déroulée sur un site de 50 hectares octroyé par la mairie de Leona au Haut Conseil des collectivités territoriales. Il porte le nom de Chérif Habib Aïdara, le défunt président de la commission de l’environnement, des ressources naturelles et des industries extractives du HCCT. Cette institution a lancé une initiative baptisée « Bois du HCCT », consistant à reboiser des périmètres dans plusieurs régions du pays. « Le défi de la territorialisation des politiques publiques environnementales doit aller de pair avec celui de la [capacité] des collectivités territoriales à assumer leurs responsabilités par la maîtrise des problèmes environnementaux, sociaux et économiques », a souligné Aminata Mbengue Ndiaye. Elle a insisté sur la nécessité pour « les politiques urbaines d’accorder [de l’importance] à la lutte contre le changement climatique », parce que « c’est dans les villes et les autres territoires densément habités que l’on dénombre plus d’émissions de gaz à effet de serre ». « La région Louga est un grand foyer d’immigration, où les populations sont confrontées à des problèmes liés à l’environnement, à l’eau, aux ressources végétales, à l’écosystème urbain, à la qualité de l’air, aux sols », a souligné le secrétaire général du ministère de l’Environnement, Amadou Lamine Guissé. Saluant l’initiative « Bois du HCCT », il a rappelé que l’Etat du Sénégal s’est engagé depuis plusieurs décennies à reconstituer son couvert végétal. Pour y arriver, a-t-il dit, les autorités misent sur la réduction de la pression humaine sur les ressources forestières, la conservation et la valorisation de la diversité biologique, la lutte contre les feux de brousse, etc. APS



