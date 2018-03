« Chant des Linguères »: Des témoignages forts et une forte émotion lors du forum de sensibilisation Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Mars 2018 à 16:25 commentaire(s)| Rien que le symbole, dans le cadre de la cité Aline Sitoe, suffisait pour réchauffer l’ambiance qui a prévalu lors du panel, mais c’est la pertinence des exposés et le prétexte de la fête de la Femme qui ont emporté l’auditoire, séduit par le projet de Coumba Gawlo

La cité Claudel a été le théâtre d’un exposé pluriel sur les questions liées au genre dans le cadre du festival « Chant des Linguéres ».



Le temps d’un après midi, entre avis d’experts et témoignages poignants d’acteurs sociaux et spécialistes engagés pour la cause des femmes, l’espace universitaire a joué sa partition dans la réflexion et la sensibilisation sur l’autonomisation des femmes et le dividende démographique.



Si les panélistes ont passé en revue les différents aspects du thème, avec une déclinaison sur les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les résultats escomptés, le constat a été unanime sur le manque d’application des textes, et la rigidité de certaines cibles exposées ou handicapées par les tabous.



Pour autant, de l’avis global des intervenants, les signes perceptibles d’une révolution sont palpables, et le prétexte du festival est un indicateur de taille dans la capacité des femmes à se prendre en charge. D’ailleurs, les pertinentes interventions des étudiantes ont illustré que le message est bien passé et au-delà, que le témoin est entre les mains d’une génération qui a pour ambition, désormais, de faire bouger les choses.















