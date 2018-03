Chantage, extorsion de fonds: La grève des greffiers reporte l’audition de Gadiaga, Rampino et Gaston

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Mars 2018 à 08:36

Cheikh Gadiaga, Moïse Rampino et Gaston Mbengue devraient être entendus dans le fond du dossier par le doyen des juges d’instruction le mardi 20 dernier. Libération rapporte dans son édition du jour que l’audition a été reportée du fait de la grève du Syndicat des travailleurs de la justice ( Sytsjus) auquel sont membres les greffiers.



En prison depuis le 28 décembre 2017, le jet-setteur Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino sont inculpés des délits d’association de malfaiteurs, chantages, extorsion de fonds, diffamation et injures publiques par l'utilisation d'un système informatique. L’ancien promoteur de lutte, Gaston Mbengue poursuivi pour complicité, avait aussi été inculpé et mis en liberté. Pour rappel, Gadiaga et Rampino sont accusés d’avoir mis en place un site d’informations pour s’attaquer à des pontes de la République, avant de les faire chanter.

