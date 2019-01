Chantage, extorsion de fonds, diffamation…:Rampino, Gadiaga et Gaston Mbengue condamnés

Détenus depuis presque dix mois à la MAC de Rebeuss pour «usurpation d’une fonction légalement réglementée, usurpation d’identité numérique, chantage, extorsion de fonds, diffamation et association de malfaiteurs», Moise Rampino et Cheikh Gadiaga sont reconnus coupables.





Le Tribunal correctionnel de Dakar, qui les a jugés le 26 décembre dernier, a rendu ce mardi 22 janvier, son verdict. Ainsi, Rampino écope de deux ans, dont 10 mois sursis et Gadiaga de 2 ans, dont 14 mois avec sursis.



Le promoteur de lutte a eu plus de chance. Gaston Mbengue, qui se voulait témoin dans cette affaire, l’a échappé belle en écopant de deux ans avec sursis.



En outre, le Tribunal les a condamnés à payer à toutes les parties civiles, 2 millions de F CFA chacune en guise de dommages et d’intérêts, à l’exception de Pape Maël Thiam qui a réclamé le franc symbolique.















