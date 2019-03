Chantage sexuel et diffusion d’images pornographiques : Habiboulaye Fall écope de 2 ans dont 3 mois ferme

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Une rocambolesque affaire de chantage sexuel a été débattue hier à fond devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar.



Habiboulaye Fall, un prédateur sexuel, doublé d’un maître-chanteur, utilise les réseaux sociaux pour assouvir ses désirs sexuels. En fait, c’est au moyen d'un faux compte Whatsapp qu’il a créé, qu'il drague les filles et se fait remettre des vidéos à caractère pornographique, avant de faire du chantage sexuel à l’envoyeur.



L’artiste Angelique Mendy l’a traîné à la barre « pour tentative de viol et diffusion d’image sur internet ». Jugé hier, il a été condamné à 2 ans dont 3 mois de prison ferme.













L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos