Chargé d’apporter une commission à Gibraltar : Le jeune homme prétend avoir oublié des bijoux d’une valeur de plus d’un million, dans un taxi Dans cette affaire de vol, ce sont les liens familiaux entre la dame N.N. Mbacké et son cousin B.B.T Dia qui risquent d'en prendre un sacré coup. Poignardée dans le dos à deux reprises par son cousin, la jeune dame n’a pas hésité à l’envoyer, cette fois-ci, en prison. Pour cause, ce dernier à qui elle avait remis les bijoux en or de sa mère, d’une valeur de 1,375 million de francs Cfa, n’a rien trouvé de mieux à lui dire qu’il les a oubliés dans un taxi.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa plainte, la dame Mbacké, une opératrice économique, a soutenu que pour les besoins du Magal de Touba, elle avait emprunté des bijoux en or à sa mère. C’est dans ces circonstances que cette dernière lui avait remis une paire de boucles d’oreilles, un bracelet et une bague. Des bijoux estimés à 1, 375 million de francs cfa, selon la dame.



Revenue de cette manifestation religieuse, elle dit avoir reçu un coup de fil de sa mère qi lui réclamait ses bijoux. C’est ainsi dit-elle, qu’elle a fait appel à son cousin B.B.T. Dia, pour l’envoyer à Gibraltar. N’y voyant aucun inconvénient, ce dernier a accepté de faire le déplacement. Mais quelle fut la surprise de la jeune dame, lorsque quelques heures après, son cousin l’a appelée pour lui faire part de la disparition des bijoux en or et des ustensiles de cuisine qu’elle lui avait remis.



Selon le jeune homme, c’est dans le taxi qu’il avait emprunté pour se rendre chez la mère de sa cousine, qu’il a oublié le sachet contenant les bijoux. Une version que la jeune dame n’a pas du tout gobée. Selon elle, ce n’est pas la première fois que son cousin lui joue un sale tour.



A deux reprises, dit-elle, elle lui avait remis de l’argent pour une commission bien déterminée. Mais à chaque fois, ce dernier était revenu pour lui dire qu’il avait perdu cette somme dans un taxi. La première fois, elle lui avait remis 30 000 francs Cfa à remettre à une amie et la seconde fois, 20 000 francs Cfa, pour récupérer des effets vestimentaires dans un pressing.



Seulement, dans tous les deux cas, i avait trouvé un alibi pour utiliser à des fins personnelles, son argent. Toutes choses qui font que cette fois-ci, elle n’a pas hésité à déposer une plainte contre lui. N’en déplaise à la famille.



Le jeune homme qui n’a pas trouvé d’arguments solides pour se justifier, a été déféré au parquet.











