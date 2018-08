Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Charlatanisme, viol, drogue... La police italienne frappe le cœur de la mafia sénégalaise Rédigé par La rédaction de leral.net le 13 Août 2018 à 14:20 | Lu 373 fois

Dans la lutte contre la criminalité et la délinquance occulte africaine, la police italienne vient de réussir une opération contre la mafia sénégalaise. En une semaine, les éléments du commissariat central de la ville de Genova, ont procédé à l’arrestation de deux charlatans sénégalais, considérés comme de grands maîtres de l’arnaque. Il s’agit de F. Cissé et M. Mbacké arrêtés et placés sous mandat. Ces deux truands se faisaient passer pour des marabouts aux pouvoirs redoutables, capables de régler des problèmes sentimentaux, crises conjugales, de retour de l’être aimé, remédier aux pertes d’emplois…



L’opération menée par la police Gênes est parti par une plainte d’une dame, infirmière d’Etat, en détresse sentimentale à la suite de l’abandon de son conjoint. Pour faire payer à ce dernier son acte, elle est allée solliciter les services d’un faux marabout sénégalais. Marché conclu, la dame lui verse la somme de 7 000 euros en 4 tranches, sans résultat. Pour expliquer ce manque de résultats, le charlatan sénégalais explique à la dame que les ‘’djinns’’ auraient besoin de sa sécrétion vaginale, et qu’ils devaient entretenir des relations sexuelles. Elle accepta avant de se rendre compte qu’elle avait affaire à un escroc doublé d’un maniaque sexuel. C’est ainsi, qu’elle est allée porter plainte contre notre compatriote.



Son arrestation a déclenché le ballet de nombreuses victimes (hommes d’affaires, footballeurs…) dont certaines se sont fait soutirer entre 1 0 000 et 15 000 euros.



Des prostituées sénégalaises s’activant dans les milieux de la drogue, font également partie des victimes. Ces dernières sollicitaient des talismans en faveur de leurs copains ou complices dont la plupart sont des parrains de la drogue.



Le troisième Sénégalais arrêté par la police italienne, n’était qu’un faussaire puisqu’il embarquait ses clients dans des opérations de multiplications de faux billets de banque.



Un consul honoraire proche de ces affaires, a signalé que les clients ayant eu la malchance de se faire orienter vers le chemin de la mafia sénégalaise, ont subi des préjudices estimés à près de 50 000 euros.













Le Témoin Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Des inondations font 22 morts au Niger Bénin : le projet de nouveau code électoral favorise les candidatures des riches