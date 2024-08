Charles Émile Ciss, ex-directeur des soldes : "Macky percevait le même salaire que Diomaye Faye» Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Dans le journal officiel, il a été publié que le Président Bassirou Diomaye a un salaire de 4 859.302 F CFA. Un renseignement qui a suscité de vives polémiques allant à dire que le Président Macky Sall percevait plus. Ces controverses ont incité l’ex-directeur des soldes, Charles Émile Ciss, à éclairer la lanternes des Sénégalais Faisant suite à la publication par le Conseil constitutionnel du salaire du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le Journal officiel, des acteurs auraient publiquement avancé avec une telle assurance une différence de traitement avec son prédécesseur Macky Sall. Interpellé sur la question, il déclare : « Je dois urgemment rétablir la vérité. Cette information n'est pas fondée, l'ancien Président Macky Sall et le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye perçoivent le même salaire. Il n'y a ni hausse, ni baisse. Il urge de rétablir l'âme du Sénégal autour de la vérité et des questions essentielles, le développement et la cohésion sociale », a écrit M. Ciss.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Charles-Emile-Ciss-ex-direc...

