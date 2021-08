Chasseur du futur: avec le Tempest, et contrairement aux Français, «les Anglais savent où ils vont» Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Tempest est sur les rails. Bien que lancé plus tardivement, ce chasseur de 6e génération, partie intégrante du programme de combat aérien du futur piloté par les Britanniques, pourrait-il coiffer au poteau Français, Allemands et Espagnols et leur SCAF? Les tensions politico-industrielles entre Paris et Berlin ne laissent rien présager de bon.Source : https://fr.sputniknews.com/defense/202108121045992...

