Chavirement d'une pirogue de migrants à Saint-Louis: Le Premier ministre au chevet des blessés Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2024 à 00:32

Le Premier Ministre Amadou Ba a effectué un déplacement à Saint Louis, ce jeudi 29 février 2024, suite au chavirement d'une pirogue intervenu aux larges des côtes sénégalaises. Accompagné d'une forte délégation ministérielle, le Chef du Gouvernement s'est rendu au chevet des rescapés au Centre hospitalier régional de Saint-Louis. Au nom du Président de la République, le Premier Ministre Amadou Ba a rencontré des proches des victimes, présenté les condoléances de la Nation aux familles éplorées et annoncé d'importantes mesures d'accompagnement. Une pirogue transportant des candidats à l'émigration irrégulière a chaviré mercredi au large de Saint-Louis, à hauteur du quartier de pêcheurs de Gokhou Mbathie. Le bilan provisoire fait état de 27 morts, 47 personnes rescapées, 21 blessées, dont trois dans un état grave acheminés à l'hôpital régional de Saint-Louis. Les éléments des sapeurs-pompiers ont été alertés en mi-journée d'hier mercredi, de la présence de corps sans vie à la plage, a confié le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb. « Le comité régional de crise a été mis en branle avec les sapeurs-pompiers, le Préfet du département et les différentes composantes des forces de défense et de sécurité », a ajouté l'autorité administrative locale. Il a annoncé que les corps sont acheminés aux morgues des hôpitaux de Saint-Louis et Louga. Les blessés sont pris en charge à l'hôpital de la capitale du Nord. Les recherches pour trouver d'autres victimes se poursuivent. J. SAGNA (correspondante)



Source : Source : https://lesoleil.sn/chavirement-dune-pirogue-de-mi...

