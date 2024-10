Chavirement du "Princesse Jesscia" au port de Dakar : Un risque de pollution d'hydrocarbure signalé Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Selon des sources de Seneweb, le chavirement du « Princesse Jessica » au môle 2 du Port autonome de Dakar (PAD) entraine des dégâts. « Le bateau contenait plus de 7 000 fioles à carburant qui est en train de refouler actuellement », a révélé notre interlocuteur. « Ceci risque de causer une grande pollution d’hydrocarbure dans le port. Si cela affecte les autres navires qui exploitent le port, ils ne pourront plus naviguer en Europe ou aux États-Unis tant qu’ils n’ont pas fait le carénage (lavage général)», alerte-t-il.

Notre interlocuteur de préciser qu’une équipe est mobilisée pour remettre navire à flot. Pourtant, dans son communiqué, le PAD a assuré ses partenaires et clients que l’accident n'a aucun impact sur les activités portuaires, promettant un renflouement express du « Princesse Jessica ».



