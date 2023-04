Chef d’Etat-Major Général des Armées: Mbaye Cissé remplace Cheikh Wade, à partir du 10 avril 2023 Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 20:28 | | 0 commentaire(s)|

COMMUNIQUE

A compter du 10 avril 2023,

1. Le Général de Corps d'Armée Cheikh WADE, est élevé aux rang et appellation de Général d'Armée ;

2. Le Général de Division Mbaye CISSE, est élevé aux rang et appellation de Général de Corps d'Armée ;

3. Le Général de Corps d'Armée Mbaye CISSE, précédemment Chef de l'Etat-Major Particulier du Président de la République, est nommé Chef d'Etat-Major Général des Armées, en remplacement du Général d'Armée Cheikh WADE, appelé à d'autres fonctions ;

4. Le Contre-Amiral Oumar WADE, précédemment Chef d'Etat-major de la Marine nationale, promu au Grade de Vice-Amiral, est nommé Chef de l'Etat-major Particulier du Président de la République ;

5. Le Contre-Amiral Abdou SENE, précédemment Conseiller Défense du Premier Ministre, est nommé Chef d'Etat-major de la Marine nationale, en remplacement du Vice-Amiral Oumar WADE, appelé à d'autres fonctions.

Fait à Dakar, le 06 avril 2023

Le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République
Oumar Samba BA



Source : https://lesoleil.sn/chef-detat-major-general-des-a...

