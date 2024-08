Cheikh Abdou Bakhi Dem : Le Khalife visionnaire qui concrétise l’autosuffisance alimentaire à Darou Miaraya Wolof Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2024 à 17:37 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Abdou Bakhi Dem, fils de Cheikh Assane Dem, un érudit de l’islam communément appelé Toucouleuro Baye, est aujourd’hui le Khalife de la famille Dem. Visionnaire, Cheikh Bakhi Dem croit fermement en l'autosuffisance alimentaire.

Actuellement établi à Darou Miaraya avec ses disciples, les « Talibés », Cheikh Abdou Bakhi Dem accomplit des miracles dans le domaine de l’agriculture. Ici, personne ne mendie, et le célèbre concept de « Bay Ndoundé » a été concrètement mis en œuvre.



À l'approche de la prière de la Nuit du Cheikh, appelée Laylatoul Katmil, l'équipe de Leral TV Mbour s'est rendue à Darou Miaraya pour en savoir plus sur le défunt Cheikh Assane Dem, l’initiateur de cette nuit spéciale prévue pour le 22 août. Vous découvrirez également les réalisations impressionnantes de Cheikh Abdou Bakhi Dem et de ses Talibés dans le domaine agricole.

