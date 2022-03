Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly lance son mouvement Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|



C’est désormais le divorce total avec Pape Diop et Bokk Gis-Gis. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a procédé samedi dernier au lancement de son Mouvement. Il s’appelle «Mouvement au Service du Peuple» et en Wolof : «Mouvement Nekalfi Askan». C’est un mouvement, dit-il, ouvert à l’opposition pour lui permettre d’aller au bout de sa mission qui est celle de bouter Macky Sall hors du pouvoir. Et à ceux qui dans son ancien entourage essaieraient de le vilipender, il déclare aussi savoir des choses. A ces derniers, il demande de se taire. «Certains hommes politiques de l’opposition, ont reçu à 4 mois des élections 3 milliards 100 millions de F Cfa». De qui et comment ? Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly demande à ses anciens camarades de ne pas le pousser à déballer. Ousmane Sonko, Mame Diarra Fam et Habib Sy étaient présents à la rencontre.



Source : Source : https://www.jotaay.net/Cheikh-Abdou-Mbacke-Bara-Do...

