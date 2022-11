Cheikh Ahmed Dicko plaide la cause des enseignants décisionnaires Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 16:18 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Ahmed Dicko pense que les enseignants décisionnaires méritent plus de considération. Il réclame ainsi la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974 , le décret 2006/392, et l'abrogation de la circulaire de 1967. M.Dicko a egalement demandé au ministre de donner les 5000 enseignants recrutés en 2021 un statut qui leur permettra d'intégrer la fonction publique.



