Cheikh Bamba Dieye, coalition Diomaye: « Nous avons l’impérieuse responsabilité de soutenir le président et son équipe »

Membre de la coalition « Diomaye President », Cheikh Bamba Dieye a rappelé à ses camarades les urgences qui les attendent. D’après Cheikh Bamba Dieye s’exprimant en marge de la conférence de presse revenant sur les 100 premiers jours de Diomaye Faye à la tête de l’Etat, les sénégalais se sont battus pour que le pays puisse demeurer une démocratie où toutes les couches sociales sont pris en compte.



Le directeur général de l’AIBD que les plaies des récents événements sont toujours gravés dans les mémoires et ce sont les liens qui les unissent toujours. « Nous devons plus que jamais souhaiter que notre pays, nos dirigeants réussissent. Nous avons vécu des moments difficiles. Ce qui nous attend ne se fera pas dans la division.



Nous travaillons pour plus de 18 millions de sénégalais. Quand nous avons un président et une équipe jeune à la tête de l’Etat, il nous faut les soutenir car, les défis sont énormes. Un président de la République est une lumière, un guide, un gouvernement, c’est de la stratégie » indique l’allié du président.

