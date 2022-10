Cheikh Bara Ndiaye: Quand le marabout réussit à être dans le VAR en moins de...10 minutes!

Le ridicule ne tue pas pourrait-on dire, avec certaines personnes qui sont très versatiles. Pour ne pas le nommer, Cheikh Bara Ndiaye, auteur des audios sur Ousmane Sonko, est encore revenu, soutenant et affirmant mordicus qu'il n'a jamais mis les pieds dans un endroit où on fait de la politique. Dans cette même vidéo, 10 minutes plus tard, il se lâche: "A l'époque j 'étais avec Cissé Lô, Macky n'avait pas 20 accompagnants quand il venait à Touba". Comprenne qui pourra.